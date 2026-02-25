Iberdrola 18.36 CHF -0.91% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Iberdrola von 18 auf 18,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Zahlen und Ausblick der Spanier hätten die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb James Brand in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CET



