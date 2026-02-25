Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14

26.02.2026 10:01:00

Iberdrola SA Hold

Iberdrola
18.36 CHF -0.91%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Iberdrola von 18 auf 18,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Zahlen und Ausblick der Spanier hätten die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb James Brand in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Hold
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
18.50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
20.08 € 		Abst. Kursziel*:
-7.87%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
20.08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.87%
Analyst Name::
James Brand 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:01 Iberdrola Hold Deutsche Bank AG
25.02.26 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.02.26 Iberdrola Equal Weight Barclays Capital
25.02.26 Iberdrola Hold Jefferies & Company Inc.
25.02.26 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
