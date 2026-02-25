Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
18.36CHF
-0.17CHF
-0.91 %
12:07:22
BRXC
26.02.2026 10:01:00
Iberdrola SA Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Iberdrola von 18 auf 18,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Zahlen und Ausblick der Spanier hätten die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb James Brand in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Hold
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
18.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
20.08 €
|
Abst. Kursziel*:
-7.87%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
20.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.87%
|
Analyst Name::
James Brand
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Iberdrola SA
Analysen zu Iberdrola SA
|10:01
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Iberdrola Equal Weight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|31.10.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Iberdrola SA
|18.34
|-1.00%
