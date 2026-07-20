Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
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Iberdrola SA Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Seine Gespräche mit Investoren signalisierten, dass der Markt hinsichtlich der Einpreisung höherer Rohstoffpreise im Vorfeld einer vollständigen Wiedereröffnung der Straße von Hormus weiterhin unsicher sei, schrieb Javier Garrido in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Das decke sich mit der Einschätzung der Rohstoffanalysten von JPMorgan, die für das dritte oder vierte Quartal mit höheren europäischen Gaspreisen rechneten. Dies berge die Chance steigender und volatilerer Strompreise im vierten Quartal 2026 und im ersten Quartal 2027, was den Erzeugern und integrierten Energieunternehmen zu höheren Gewinnen verhelfen dürfte. Er sieht RWE, Engie, Naturgy und Centrica am besten positioniert, um von dieser Entwicklung zu profitieren./edh/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Neutral
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
18.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
21.42 €
|
Abst. Kursziel*:
-15.97%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
21.33 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15.61%
|
Analyst Name::
Javier Garrido
|
KGV*:
-
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