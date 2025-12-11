Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
11.12.2025 06:13:16

Iberdrola SA Hold

Iberdrola
16.49 CHF -0.98%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Iberdrola von 17,60 auf 19,20 Euro angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Wachstumsaussichten des Versorgers seien nach dem starken Kursverlauf in diesem Jahr bereits eingepreist, schrieb Ahmed Farman in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sei nun eher ausgeglichen, auch wenn die Spanier die Konkurrenz bei Gewinnwachstum und Dividendensteigerungen übertrumpften./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 18:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

