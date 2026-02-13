NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Iberdrola vor Zahlen von 14,90 auf 17,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Javier Garrido erwartet laut seinem am Montag vorliegenden Ausblick ein robustes operatives Abschneiden des spanischen Energiekonzerns, untermauert durch ein operativ starkes viertes Quartal und ein günstiges Preisumfeld in Spanien und den USA. Die Ziele für das Jahr 2026 dürften seiner Einschätzung nach konservativ ausfallen. Das höhere Kursziel begründete er mit der auf Ende 2027 nach vorne gerollten Bewertungsbasis./rob/tih/ag;