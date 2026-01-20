Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
17.02CHF
-0.28CHF
-1.62 %
20.01.2026
21.01.2026 07:33:13
Iberdrola SA Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Iberdrola von 17,50 auf 19,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Er rechne bei den Spaniern auch 2026 mit einem soliden Wachstum bei den Ergebnissen und den Dividenden, schrieb Andrew Fisher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Untermauert werden dürfte dies durch eine Expansion im Netzwerkgeschäft./bek/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 18:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Hold
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
19.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
18.34 €
|
Abst. Kursziel*:
3.60%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
18.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.85%
|
Analyst Name::
Andrew Fisher
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse