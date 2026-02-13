Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
Air Liquide Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air Liquide auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die jüngste Kursrally in der Chemiebranche sei nicht durch fundamentale Daten gestützt, insbesondere nicht im Untersektor der diversifizierten Chemieunternehmen, schrieb Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie habe größtenteils die Hoffnung widergespiegelt, dass die starken US-ISM-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe im Januar eine weltweite Produktionsvolumenerholung und China signifikante Kapazitätsschließungen ankündigen werde und dass die EU Maßnahmen zur Unterstützung der Branche ergreifen könnte./ck/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
200.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
170.56 €
|
Abst. Kursziel*:
17.26%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
170.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.33%
|
Analyst Name::
Geoff Haire
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Air Liquide S.A.
Analysen zu Air Liquide S.A.
|13:59
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|10.02.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.01.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Air Liquide S.A.
|155.65
|0.72%
