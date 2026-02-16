Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AXA Aktie

34.39
CHF
0.08
CHF
0.24 %
17:29:46
BRXC
16.02.2026 17:50:56

AXA Outperform

AXA
34.39 CHF 0.24%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Axa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Seit 2016 habe der Versicherer sowohl das Wachstum als auch die Qualität der Produkte verbessert, schrieb Mandeep Jagpal in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit einhergegangen seien eine bessere Profitabilität und weniger stark schwankende Ergebnisse./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 11:21 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 11:30 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AXA S.A. Outperform
Unternehmen:
AXA S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
48.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
37.83 € 		Abst. Kursziel*:
26.88%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
37.81 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26.95%
Analyst Name::
Mandeep Jagpal 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

