Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Iberdrola SA Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 19,20 Euro auf "Hold" belassen. Der europäische Versorgungssektor sei mit einem durchschnittlichen Kursplus von 10 Prozent bislang stark ins Jahr gestartet, schrieb Ahmed Farman am Montagabend. Seit der Veröffentlichung des Ausblicks auf 2026 für integrierte und regulierte Versorgungsunternehmen habe er über 70 Investorengespräche geführt, die ihm hilfreiche Einblicke in die wichtigsten Bereiche gegeben hätten, in denen seine Einschätzungen auf Widerstand stoßen./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Hold
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
19.20 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
19.65 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.29%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
19.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.84%
|
Analyst Name::
Ahmed Farman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Iberdrola SA
Analysen zu Iberdrola SA
|08:18
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Iberdrola Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|08.01.26
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|08:18
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Iberdrola Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|08.01.26
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|08.01.26
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|31.10.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|08:18
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Iberdrola Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Iberdrola SA
|17.81
|-0.27%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:26
|
Goldman Sachs Group Inc.
Givaudan Sell
|09:16
|
Barclays Capital
ams-OSRAM Equal Weight
|09:15
|
Barclays Capital
Philips Overweight
|08:57
|
Barclays Capital
TeamViewer Overweight
|08:54
|
Barclays Capital
Kering Underweight
|08:53
|
Goldman Sachs Group Inc.
LANXESS Neutral
|08:53
|
Goldman Sachs Group Inc.
Symrise Buy