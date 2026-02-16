|Gewinn oder Verlust?
|
16.02.2026 19:43:08
So viel Wert wäre mit einer Ethereum Classic-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen
Wer vor Jahren in Ethereum Classic investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Ethereum Classic wurde gestern vor 5 Jahren bei 15.02 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 100 USD in ETC investiert hätte, befänden sich nun 6.657 Ethereum Classic in seinem Portfolio. Da sich der Kurs von ETC-USD gestern auf 8.720 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 58.05 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 41.95 Prozent gleich.
Das 52-Wochen-Tief von ETC liegt derzeit bei 8.047 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Bei 24.70 USD erreichte der Coin am 20.07.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
