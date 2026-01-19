Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
17.30CHF
0.08CHF
0.44 %
09:09:52
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
19.01.2026 09:41:38
Iberdrola SA Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Iberdrola auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17,30 Euro belassen. Die endgültige Entscheidung der staatlichen britischen Aufsichtsbehörde Ofgem zur Deckelung der Energiepreise sei ein klarer Schritt nach vorne, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 19:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 05:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Market-Perform
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
17.30 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
18.51 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.56%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
18.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.71%
|
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Iberdrola SA
|
16.01.26
|EURO STOXX 50-Wert Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09.01.26