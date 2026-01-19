Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’259 -1.2%  SPI 18’303 -1.2%  Dow 49’359 -0.2%  DAX 24’944 -1.4%  Euro 0.9286 0.0%  EStoxx50 5’927 -1.7%  Gold 4’662 1.5%  Bitcoin 74’283 -0.8%  Dollar 0.7990 -0.4%  Öl 63.6 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Bayer10367293Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
Spannendes Jahr 2026 für Tesla-Aktie voraus: Robo-Taxis und KI im Fokus
Neue Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Overweight
Angriff auf Hollywood: Netflix will nach Warner-Kauf auch die Kinos dominieren
Alphabet-Aktie: Berufung gegen Google-Urteil und 4-Billionen-Meilenstein
NVIDIA-Aktie im Mittelpunkt: Überraschende Zoll-Blockade in China stoppt wohl KI-Lieferungen
Suche...
Plus500 Depot

Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14

17.30
CHF
0.08
CHF
0.44 %
09:09:52
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.01.2026 09:41:38

Iberdrola SA Market-Perform

Iberdrola
17.30 CHF 0.44%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Iberdrola auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17,30 Euro belassen. Die endgültige Entscheidung der staatlichen britischen Aufsichtsbehörde Ofgem zur Deckelung der Energiepreise sei ein klarer Schritt nach vorne, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 19:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 05:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Iberdrola SA Market-Perform
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
17.30 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
18.51 € 		Abst. Kursziel*:
-6.56%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
18.55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6.71%
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse