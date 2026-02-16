Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’656 0.4%  SPI 18’821 0.3%  Dow 49’501 0.1%  DAX 24’801 -0.5%  Euro 0.9119 0.0%  EStoxx50 5’979 -0.1%  Gold 4’992 -1.0%  Bitcoin 52’271 -1.0%  Dollar 0.7695 0.2%  Öl 68.5 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Rheinmetall345850NVIDIA994529Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Barclays hält an Kaufempfehlung für TUI-Aktie fest: Holiday Experiences im Fokus
SAP-Aktie trotzdem schwächer: Verteidigung und KI sollen Wachstumstreiber werden
Nestlé-Aktie im Plus: Konzern lanciert "Nestlé Vital" - BLV prüft Vorgehen bei Säuglingsmilch-Fall
UBS-Aktie fester: Handelsgericht ordnet Bewertungsgutachten zur Credit Suisse an
Suche...

Allianz Aktie 322646 / DE0008404005

329.80
CHF
2.30
CHF
0.70 %
17:30:00
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.02.2026 17:50:06

Allianz Sector Perform

Allianz
337.05 CHF 0.00%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Allianz mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 405 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktien des Versicherers erschienen ihm angemessen bewertet, schrieb Ben Cohen in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie handelten zu den meisten Wettbewerbern mit einer Prämie, die auf einer über Jahre hinweg überdurchschnittlichen operativen Entwicklung basiere./bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 11:21 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 11:30 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Allianz Sector Perform
Unternehmen:
Allianz 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
405.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
370.20 € 		Abst. Kursziel*:
9.40%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
371.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.11%
Analyst Name::
Ben Cohen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Allianz

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten