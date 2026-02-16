Wie viel Wert mit einer Investition in Bitcoin Cash von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Anzeige

Gestern vor 5 Jahren war ein Bitcoin Cash 710.29 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in BCH investiert worden wären, hätte man nun 0.1408 Bitcoin Cash im Depot. Mit dem BCH-USD-Kurs von gestern gerechnet (554.08 USD), wäre die Investition nun 78.01 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -21.99 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Bitcoin Cash am 08.04.2025 bei 268.84 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Bitcoin Cash wurde am 03.01.2026 erreicht und liegt bei 654.75 USD.

Redaktion finanzen.net