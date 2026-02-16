Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’656 0.4%  SPI 18’821 0.3%  Dow 49’501 0.1%  DAX 24’801 -0.5%  Euro 0.9120 0.1%  EStoxx50 5’979 -0.1%  Gold 4’992 -1.0%  Bitcoin 52’260 -1.1%  Dollar 0.7695 0.2%  Öl 68.6 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Rheinmetall345850NVIDIA994529Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Flughafen Zürich-Aktie: Höhere Lärmzugschläge geplant
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Newron-Aktie: Millionenhohe Finanzspritze für Schizophrenieforschung
Hapag-Lloyd übernimmt ZIM - Aktie sackt ab
NVIDIA-Aktie im Fokus: Hinweise auf neue Shield-TV-Generation
Suche...
Krypto-Investment im Blick 16.02.2026 19:43:08

Wie viel Wert mit einer Investition in Bitcoin Cash von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Wie viel Wert mit einer Investition in Bitcoin Cash von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in Bitcoin Cash gebracht.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Gestern vor 5 Jahren war ein Bitcoin Cash 710.29 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in BCH investiert worden wären, hätte man nun 0.1408 Bitcoin Cash im Depot. Mit dem BCH-USD-Kurs von gestern gerechnet (554.08 USD), wäre die Investition nun 78.01 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -21.99 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Bitcoin Cash am 08.04.2025 bei 268.84 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Bitcoin Cash wurde am 03.01.2026 erreicht und liegt bei 654.75 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner

Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall