Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475

100.95
CHF
-8.65
CHF
-7.89 %
17:29:58
BRXC
16.02.2026

Hapag-Lloyd Underweight

Hapag-Lloyd
100.95 CHF -7.89%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit Blick auf eine Übernahme der Reederei ZIM auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der von der Hamburger Großreederei gebotene Kaufpreis von 35 US-Dollar je ZIM-Aktie liege um rund 60 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag, schrieb Alexia Dogani in einer am Montag vorliegenden Studie. Das belege, dass Größe und Marktanteile in der Branche schwerer wögen als das Schaffen von Wert./bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 15:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 15:54 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Hapag-Lloyd AG Underweight
Unternehmen:
Analyst: JP Morgan Chase & Co.
Kursziel: 65.00 €
65.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
112.30 € 		Abst. Kursziel*:
-42.12%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
112.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-42.32%
Analyst Name::
Alexia Dogani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

