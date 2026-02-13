Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475
Hapag-Lloyd Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit Blick auf eine Übernahme der Reederei ZIM auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der von der Hamburger Großreederei gebotene Kaufpreis von 35 US-Dollar je ZIM-Aktie liege um rund 60 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag, schrieb Alexia Dogani in einer am Montag vorliegenden Studie. Das belege, dass Größe und Marktanteile in der Branche schwerer wögen als das Schaffen von Wert./bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Underweight
|
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
65.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
112.30 €
|
Abst. Kursziel*:
-42.12%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
112.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-42.32%
|
Analyst Name::
Alexia Dogani
|
KGV*:
-