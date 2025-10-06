Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'620 0.0%  SPI 17'350 -0.1%  Dow 46'925 0.5%  DAX 24'316 -0.1%  Euro 0.9226 -0.1%  EStoxx50 5'681 -0.1%  Gold 4'030 -2.3%  Bitcoin 85'616 -1.1%  Dollar 0.7963 0.0%  Öl 62.3 1.0% 
Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14

15.02
CHF
0.02
CHF
0.12 %
06.10.2025
BRXC
22.10.2025 11:36:04

Iberdrola SA Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Iberdrola mit einem Kursziel von 14,50 Euro auf "Hold" belassen. Die Ende Oktober anstehenden Zahlen des Versorgers sollten ein weiteres starkes Quartal belegen, schrieb James Brand in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Er sieht zudem Spielraum für eine Erhöhung der Jahresziele./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:03 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Hold
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
14.50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
17.15 € 		Abst. Kursziel*:
-15.43%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
17.06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14.98%
Analyst Name::
James Brand 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse