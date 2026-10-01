HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
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HUGO BOSS Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hugo Boss von 39,20 auf 38,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nachdem sich ihre Hoffnungen auf 2026 für Europas Luxusgüterkonzerne als verfrüht erwiesen hätten, gehe sie nun mit realistischeren Erwartungen in das kommende Jahr, schrieb Zuzanna Pusz in ihrem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Am positivsten sieht sie die Anbieter "harter" Luxusartikel wie Richemont und Watches of Switzerland. Richemont bleibt mit Blick auf die anstehende Quartalsberichtssaison ihr bevorzugter Wert. Bei Hugo Boss zeichne sich indes zunehmend Gegenwind für den Turnaround ab./gl/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Neutral
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
38.90 €
|
Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
37.87 €
|
Abst. Kursziel*:
2.72%
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Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
37.94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.53%
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-