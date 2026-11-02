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02.11.2026 23:11:33
EQS-Adhoc: HUGO BOSS AG: HUGO BOSS PASST AUSBLICK FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2026 AN
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EQS-Ad-hoc: HUGO BOSS AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
HUGO BOSS passt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 an. Der Vorstand erwartet nun für das Gesamtjahr einen währungsbereinigten Rückgang des Konzernumsatzes im hohen einstelligen Prozentbereich (zuvor: währungsbereinigter Rückgang des Konzernumsatzes im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich). Das EBIT wird 2026 nun in einer Bandbreite von 250 Mio. EUR bis 300 Mio. EUR erwartet (zuvor: 300 Mio. EUR bis 350 Mio. EUR). Dies berücksichtigt sowohl höhere nicht zahlungswirksame Abschreibungen auf IT-Assets infolge der sich rasch wandelnden Entwicklungen im Bereich KI und Technologie als auch vorsichtigere Annahmen hinsichtlich der Konsumnachfrage. Das kurzfristige operative Nettovermögen (TNWC) wird nun bei rund 21 % des Konzernumsatzes erwartet (zuvor: rund 20 % des Konzernumsatzes), was insbesondere auf geringere Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen infolge angepasster Zahlungsziele gegenüber Lieferanten zurückzuführen ist. Investitionen werden voraussichtlich zwischen 4 % und 5 % des Konzernumsatzes liegen (zuvor: rund 4 % des Konzernumsatzes). Dies reflektiert den strategischen Erwerb einer bislang angemieteten Logistikimmobilie am Hauptsitz des Unternehmens zur Unterstützung der langfristigen operativen Effizienz.
Im dritten Quartal ging der Konzernumsatz währungsbereinigt um 5 % zurück, während er sich in Konzernwährung um 4 % auf 946 Mio. EUR verringerte (Q3 2025: 989 Mio. EUR). Die Umsatzentwicklung spiegelt sowohl die laufende strategische Refokussierung des Geschäfts im Rahmen von CLAIM 5 TOUCHDOWN als auch die verhaltene Konsumnachfrage in wichtigen Märkten wider. Die Bruttomarge stieg um 220 Basispunkte auf 63,3 % (Q3 2025: 61,2 %), unterstützt durch anhaltende Effizienzsteigerungen in der Beschaffung sowie eine optimierte Preisgestaltung. Die operativen Aufwendungen stiegen um 2 %, wobei höhere Verwaltungsaufwendungen den Rückgang der Vertriebs- und Marketingaufwendungen mehr als ausglichen. Infolgedessen belief sich das operative Ergebnis (EBIT) im dritten Quartal auf 81 Mio. EUR, was einer EBIT-Marge von 8,6 % entspricht (Q3 2025: 95 Mio. EUR; 9,6 %).
Die vollständigen Ergebnisse des dritten Quartals werden am 3. November 2026 veröffentlicht.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Media Relations
Carolin Westermann
Senior Vice President Corporate Communications
Telefon: +49 7123 94-86321
E-Mail: carolin_westermann@hugoboss.com
Investor Relations
Lena Biberacher
Head of Investor Relations
Telefon: +49 7123 94-84272
E-Mail: lena_biberacher@hugoboss.com
Ende der Insiderinformation
02.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HUGO BOSS AG
|Holy-Allee 3
|72555 Metzingen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)712 394-0
|Fax:
|+49 (0)712 394-80259
|E-Mail:
|info@hugoboss.com
|Internet:
|www.hugoboss.com
|ISIN:
|DE000A1PHFF7
|WKN:
|A1PHFF
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900LFVU534EBRXD13
|EQS News ID:
|2427006
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2427006 02.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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