HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
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HUGO BOSS Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Hold" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Im dritten Quartal seien die Margen erneut gestiegen, schrieb Frederick Wild in einer Studie am Donnerstag. Das sei aber überschattet worden von einer schwachen Nachfrage und gekürzten Prognosen der Modekette für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) in diesem Jahr./rob/bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Hold
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
37.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
38.28 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.34%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
38.28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.34%
|
Analyst Name::
Frederick Wild
|
KGV*:
-
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