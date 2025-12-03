Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7

32.48
CHF
-3.84
CHF
-10.57 %
13:11:13
SWX
03.12.2025 11:45:25

HUGO BOSS Buy

HUGO BOSS
32.93 CHF -9.80%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hugo Boss nach dem Strategie-Update mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Buy" belassen. Der Konzernausblick auf 2026 sei enttäuschend, schrieb Jörg Philipp Frey in seiner am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Positiv wertete er dagegen, dass der Modehersteller im Jahr 2027 dann wieder zu Wachstum bei Umsatz und Gewinn zurückkehren wolle. Zudem dürfte der freie Barmittelfluss anhaltend stark bleiben./rob/tav/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Buy
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
67.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
34.66 € 		Abst. Kursziel*:
93.31%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
35.07 € 		Abst. Kursziel aktuell:
91.05%
Analyst Name::
Jörg Philipp Frey 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse