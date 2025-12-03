HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hugo Boss nach dem Strategie-Update mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Buy" belassen. Der Konzernausblick auf 2026 sei enttäuschend, schrieb Jörg Philipp Frey in seiner am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Positiv wertete er dagegen, dass der Modehersteller im Jahr 2027 dann wieder zu Wachstum bei Umsatz und Gewinn zurückkehren wolle. Zudem dürfte der freie Barmittelfluss anhaltend stark bleiben./rob/tav/ag;
HUGO BOSS AG Buy
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
Analyst:
Warburg Research
Kursziel:
67.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
34.66 €
Abst. Kursziel*:
93.31%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
35.07 €
Abst. Kursziel aktuell:
91.05%
Analyst Name::
Jörg Philipp Frey
KGV*:
-
