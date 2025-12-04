HUGO BOSS 33.12 CHF 1.14% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hugo Boss von 47 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Auf dem niedrigen Bewertungsniveau sei der Modekonzern eine attraktive "Turnaround-Story", schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das jüngst veröffentlichte Strategie-Update stufte er als vielversprechend ein./rob/niw;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 14:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 14:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.