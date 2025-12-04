HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
32.90CHF
0.39CHF
1.20 %
17:09:29
SWX
05.12.2025 15:01:53
HUGO BOSS Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hugo Boss von 47 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Auf dem niedrigen Bewertungsniveau sei der Modekonzern eine attraktive "Turnaround-Story", schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das jüngst veröffentlichte Strategie-Update stufte er als vielversprechend ein./rob/niw;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 14:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 14:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Kaufen
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
34.71 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
35.33 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thomas Maul
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
