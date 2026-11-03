HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
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HUGO BOSS Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen und gesenkten Jahreszielen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38,90 Euro belassen. Wegen des Übernahmeangebots von Frasers seien die Fundamentaldaten des Modeunternehmens für die Anlageentscheidung etwas in den Hintergrund gerückt, schrieb Robert Krankowski in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie stünden zugleich weiterhin unter Druck. Für 2027 sieht er weitere Abwärtsrisiken aufgrund höherer Fracht- und Rohstoffkosten und erwartet zudem ein schwieriges Konsumumfeld./ck/rob/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Neutral
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
38.90 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
38.38 €
|
Abst. Kursziel*:
1.35%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
38.59 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.80%
|
Analyst Name::
Robert Krankowski
|
KGV*:
-
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