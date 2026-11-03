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04.11.2026 13:03:59

HUGO BOSS Neutral

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen und gesenkten Jahreszielen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38,90 Euro belassen. Wegen des Übernahmeangebots von Frasers seien die Fundamentaldaten des Modeunternehmens für die Anlageentscheidung etwas in den Hintergrund gerückt, schrieb Robert Krankowski in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie stünden zugleich weiterhin unter Druck. Für 2027 sieht er weitere Abwärtsrisiken aufgrund höherer Fracht- und Rohstoffkosten und erwartet zudem ein schwieriges Konsumumfeld./ck/rob/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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