HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
32.90CHF
-0.01CHF
-0.03 %
10:50:27
SWX
08.12.2025 08:38:36
HUGO BOSS Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hugo Boss nach der Bekanntgabe mittelfristiger Ziele von 45 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung nach dem Kurseinbruch aber auf "Outperform" belassen. Der Modekonzern habe bei den Zielen für das kommende Jahr einen Reset durchgezogen, schrieb Manjari Dhar im am Montag vorliegenden Kommentar. Der Fokus scheine nun auf profitablem Wachstum und der Generierung von Barmittel zu liegen./mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2025 / 21:42 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Outperform
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
35.20 €
|
Abst. Kursziel*:
13.64%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
35.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.12%
|
Analyst Name::
Manjari Dhar
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse