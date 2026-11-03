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03.11.2026 12:19:21

HUGO BOSS Neutral

HUGO BOSS
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Chiara Battistini sprach in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion von einem fundamental schwachen Zahlenwerk. In Verbindung mit dem bestätigten schwachen Verbrauchernachfrage-Umfeld und dem eingetrübten Jahresausblick des Modekonzerns dürfte dies die Aktie kurzfristig belasten, schrieb sie./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Neutral
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Chiara Battistini 		KGV*:
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