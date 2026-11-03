HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
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HUGO BOSS Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Chiara Battistini sprach in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion von einem fundamental schwachen Zahlenwerk. In Verbindung mit dem bestätigten schwachen Verbrauchernachfrage-Umfeld und dem eingetrübten Jahresausblick des Modekonzerns dürfte dies die Aktie kurzfristig belasten, schrieb sie./rob/edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Neutral
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
36.76 €
|
Abst. Kursziel*:
8.81%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
38.42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.11%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
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