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Marktbericht 10.11.2026 09:28:14

XETRA-Handel: SDAX startet im Plus

XETRA-Handel: SDAX startet im Plus

Der SDAX behält sein positives Vorzeichen auch am Dienstagmorgen.

Am Dienstag legt der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 1.27 Prozent auf 18’212.21 Punkte zu. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 89.369 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.586 Prozent fester bei 18’089.10 Punkten in den Handel, nach 17’983.74 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 18’212.21 Punkte, das Tagestief hingegen 18’089.10 Zähler.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18’098.20 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wurde der SDAX mit 18’540.54 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, stand der SDAX noch bei 15’982.12 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4.94 Prozent zu. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Hypoport SE (+ 4.84 Prozent auf 87.65 EUR), Stabilus SE (+ 4.13 Prozent auf 15.62 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 3.06 Prozent auf 9.44 EUR), OHB SE (+ 2.95 Prozent auf 209.50 EUR) und Basler (+ 2.82 Prozent auf 25.50 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen Medios (-1.75 Prozent auf 11.20 EUR), HUGO BOSS (-0.65 Prozent auf 38.24 EUR), GFT SE (-0.36 Prozent auf 27.55 EUR), secunet Security Networks (-0.22 Prozent auf 229.50 EUR) und Dermapharm (-0.13 Prozent auf 38.30 EUR).

SDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 73’872 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 5.171 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2.40 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.56 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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