HUGO BOSS-Aktie gibt nach: Modekonzern verliert CEO Daniel Grieder zum Jahresende

Auf ihn folgt am 1. Januar 2027 David Epstein. Der Mitteilung zufolge erfolgt der Rücktritt auf Grieders eigenen Wunsch. David Epstein ist seit 2024 Chief Brand Partnerships Officer bei der Frasers Group und als solcher für die Markenpartnerschaften in den Bereichen Sport, Premium und Luxury verantwortlich. Zuvor war er fünf Jahre lang Managing Director der Premium- und Luxury-Divisionen der Frasers Group.

Die HUGO BOSS-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,57 Prozent auf 38,17 Euro.

DJG/hab/ros

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