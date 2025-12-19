Optimismus in London: Schlussendlich Gewinne im FTSE 100

Am Freitag verbuchte der FTSE 100 via LSE schlussendlich ein Plus in Höhe von 0.61 Prozent auf 9’897.42 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.813 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0.000 Prozent tiefer bei 9’837.76 Punkten, nach 9’837.77 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 9’819.44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 9’903.13 Einheiten.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 2.57 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 19.11.2025, einen Wert von 9’507.41 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.09.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9’216.67 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.12.2024, wies der FTSE 100 8’105.32 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 19.82 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 9’930.09 Punkten. Bei 7’544.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Fresnillo (+ 2.86 Prozent auf 31.70 GBP), Rolls-Royce (+ 2.27 Prozent auf 11.70 GBP), Melrose Industries (+ 1.98 Prozent auf 5.77 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 1.78 Prozent auf 68.50 GBP) und HSBC (+ 1.44 Prozent auf 11.67 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil B&M European Value Retail SA Reg (-2.89 Prozent auf 1.63 GBP), Frasers Group (-2.73 Prozent auf 6.78 GBP), Barratt Developments (-2.67 Prozent auf 3.69 GBP), JD Sports Fashion (-2.58 Prozent auf 0.84 GBP) und RS Group (-1.83 Prozent auf 6.43 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 236’509’792 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 hat die AstraZeneca-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 239.897 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 5.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.55 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch