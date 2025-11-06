Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’294 0.0%  SPI 16’986 0.0%  Dow 46’912 -0.8%  DAX 23’741 0.0%  Euro 0.9323 0.1%  EStoxx50 5’612 0.0%  Gold 4’009 0.8%  Bitcoin 81’771 0.1%  Dollar 0.8084 0.2%  Öl 64.0 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Plug Power-Aktie schwächelt: Fokus auf Grossprojekte vor entscheidendem Quartalsbericht
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
UBS sieht Handlungsbedarf: Klare Regeln für Bitcoin, Ethereum & Co. nötig
SoundHound-Aktie verliert: Umsatz steigt stärker als erwartet - Verluste bleiben aber
Tesla-Aktie stärker: Musk erhält Chance auf Billionen-Aktienpaket
Suche...

HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

83.97
CHF
1.85
CHF
2.25 %
10:14:54
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.11.2025 09:14:22

HENSOLDT Hold

HENSOLDT
83.79 CHF 2.04%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Hold" belassen. Christian Cohrs sieht bei dem Rüstungselektronik-Spezialisten gute Gewinnfortschritte sowie eine gute Cashflow-Entwicklung. Größere Überraschungen gebe es aber nicht, schrieb er am Freitag. Der anstehende Kapitalmarkttag habe mehr Bedeutung./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: HENSOLDT Hold
Unternehmen:
HENSOLDT 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
88.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
89.57 € 		Abst. Kursziel*:
-1.75%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
90.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2.22%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse