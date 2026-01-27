HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
80.92CHF
1.05CHF
1.31 %
10:30:44
BRXC
28.01.2026 09:10:17
HENSOLDT Equal-weight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Hensoldt von 78 auf 82 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Equal-weight" hochgestuft. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sei bei dem Rüstungswert nun wieder ausgeglichener, schrieb Ross Law am Mittwoch mit Blick auf die jüngste Kurskorrektur sowie gesunkene Markterwartungen./ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 06:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Equal-weight
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
Morgan Stanley
|
Kursziel:
82.00 €
|
Rating jetzt:
Equal-weight
|
Kurs*:
80.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
88.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ross Law
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
