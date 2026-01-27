HENSOLDT 80.80 CHF 1.15% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Hensoldt von 78 auf 82 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Equal-weight" hochgestuft. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sei bei dem Rüstungswert nun wieder ausgeglichener, schrieb Ross Law am Mittwoch mit Blick auf die jüngste Kurskorrektur sowie gesunkene Markterwartungen./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 06:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



