NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Hensoldt von 78 auf 82 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Equal-weight" hochgestuft. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sei bei dem Rüstungswert nun wieder ausgeglichener, schrieb Ross Law am Mittwoch mit Blick auf die jüngste Kurskorrektur sowie gesunkene Markterwartungen./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 06:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HENSOLDT Equal-weight
Unternehmen:
HENSOLDT 		Analyst:
Morgan Stanley 		Kursziel:
82.00 €
Rating jetzt:
Equal-weight 		Kurs*:
80.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
88.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ross Law 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse