HENSOLDT Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hensoldt mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Neutral" belassen. Der Ukraine-Krieg sei zuletzt etwas aus den Schlagzeilen verdrängt worden, schrieb David Perry am Sonntag nach einer bedeutenden Woche für die europäische Rüstungsbranche. Im Fokus stünden die wohl weiter steigenden US-Rüstungsausgaben, die Militäraktion in Venezuela und die Grönland-Frage. Perry sieht BAE Systems, Leonardo und Qinetic zunächst als Profiteure der US-Budget-Aussichten. Renk, Melrose und Rolls-Royce will er sich zu einem späteren Zeitpunkt noch widmen./ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 07:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Neutral
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
74.68 €
|
Abst. Kursziel*:
20.51%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
92.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.49%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
