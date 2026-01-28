STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
|Bilanz steht ins Haus
|
28.01.2026 14:58:00
Ausblick: STMicroelectronics präsentiert Quartalsergebnisse
Das sind die Analystenschätzungen zur anstehenden Bilanzvorlage von STMicroelectronics.
STMicroelectronics stellt am 29.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
15 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,237 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,350 EUR je Aktie erzielt worden.
17 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 9,58 Prozent auf 2,82 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,11 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 26 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,561 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,53 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt von insgesamt 10,07 Milliarden EUR aus, im Gegensatz zu 12,27 Milliarden EUR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: STMicroelectronics legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
31.12.25
|Dezember 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur STMicroelectronics-Aktie (finanzen.net)
|
31.10.25
|Experten sehen bei STMicroelectronics-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
23.10.25
|Chiphersteller STMicro ringt weiter mit trägem Auto- und Industrieumfeld (AWP)
|
22.10.25
|Ausblick: STMicroelectronics präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: STMicroelectronics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.09.25
|STMicroelectronics-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten (finanzen.net)
|
31.07.25
|STMicroelectronics-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli (finanzen.net)
