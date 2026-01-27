Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
27.01.2026 14:15:00

Rüstungsaktien im Fokus: Rheinmetall, OHB, RENK, HENSOLDT und TKMS profitieren von Satellitenprojekt und CSG-Börsengang

Rüstungsaktien im Fokus: Rheinmetall, OHB, RENK, HENSOLDT und TKMS profitieren von Satellitenprojekt und CSG-Börsengang

Der deutsche Verteidigungssektor weitet seinen Aktionsradius massiv in den Weltraum aus, während ein tschechischer Rüstungsgigant die europäische Börsenlandschaft neu ordnet.

CSG Group
33.06 EUR 0.98%
• Rheinmetall und OHB sondieren den Aufbau eines militärischen Satellitennetzwerks für die Bundeswehr
• Potenzielles Auftragsvolumen für die "Starlink-Alternative" wird auf bis zu zehn Milliarden Euro taxiert
• CSG setzt mit einem Milliarden-Börsengang die etablierten Branchengrössen unter Druck

Die Ambitionen von Rheinmetall erreichen eine neue Dimension: Der Düsseldorfer Konzern verhandelt aktuell mit dem Bremer Satellitenspezialisten OHB über eine umfassende Kooperation. Ziel ist die Bewerbung um ein milliardenschweres Projekt der Bundeswehr zur Schaffung eines souveränen, satellitengestützten Kommunikationsnetzwerks im niedrigen Erdorbit (LEO). Wie Brancheninsider gegenüber dem Handelsblatt bestätigten, soll dieses System eine unabhängige Alternative zu kommerziellen Anbietern wie SpaceX darstellen. "Ein wichtiger Teil der Aufklärung kommt künftig aus dem Weltall", betonte Konzernchef Armin Papperger bereits im Vorfeld gegenüber dem Manager Magazin und unterstrich damit die strategische Neuausrichtung des Unternehmens.

CSG-IPO mischt Rüstungssektor auf

Parallel zu den technologischen Vorstössen im All sorgt ein neuer Mitbewerber am Kapitalmarkt für Aufsehen. Der tschechische Rüstungsriese Czechoslovak Group (CSG) feierte am 23. Januar 2026 ein beeindruckendes Börsendebüt an der Euronext in Amsterdam. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 30 Milliarden Euro ist CSG aus dem Stand mehr wert als die Spezialisten RENK und HENSOLDT zusammen. Das Unternehmen von Milliardär Michal Strnad, das massiv von Munitionslieferungen an die Ukraine profitiert, positioniert sich damit als direkter europäischer Herausforderer für die etablierten deutschen Konzerne. Analysten werten den Erfolg von CSG als Beleg für den anhaltenden Risikoappetit der Investoren im Verteidigungssegment.

Für HENSOLDT bedeutet der Vorstoss von Rheinmetall und OHB in den Weltraum potenziell neue Konkurrenz, aber auch Chancen für Synergien bei der Sensorik. Während das Unternehmen weiterhin an seiner Vision für 2030 arbeitet, wird der Wettbewerb um die Budgets der angekündigten "Weltraumoffensive" der Bundeswehr, die bis zu 35 Milliarden Euro umfassen könnte, intensiver. Besonders der Konkurrenzkampf mit Airbus um diese Grossaufträge dürfte die Nachrichtenlage im ersten Quartal 2026 dominieren. Marktbeobachter von JPMorgan mahnen jedoch zur Vorsicht, da die komplexen Vergabeverfahren und die technologische Umsetzung der Satellitenkonstellationen hohe operative Risiken bergen.

Aktuelle Kursreaktion und Marktlage

Die Nachricht über die Kooperationsgespräche hatte am Markt deutliche Spuren hinterlassen. So schoss die OHB-Aktie nach Bekanntwerden der Verhandlungen zeitweise um fast 40 Prozent nach oben. Am Dienstag zeigt sie sich via XETRA stellenweise 9,83 Prozent stärker bei 257,00 Euro. Die Aktie von Rheinmetall notiert derweil 0,67 Prozent im Plus bei 1.803,00 Euro. Unterdessen gibt die Aktie von RENK 0,56 Prozent auf 57,16 Euro nach, während der Sektor insgesamt den erfolgreichen CSG-Börsengang verarbeitet. HENSOLDT notiert derweil 0,89 Prozent im Plus bei 85,30 Euro. Für TKMS geht es 0,72 Prozent auf 96,15 Euro abwärts. An der EURONEXT präsentiert sich die CSG-Aktie unterdessen 0,92 Prozent fester bei 33 Euro.

Anleger blicken nun gespannt auf den Februar, wenn die offizielle Ausschreibung für das Satellitenprojekt erwartet wird, was den nächsten Impuls für die Inflation der Bewertungen im Sektor geben könnte.

Die Integration von Hochtechnologie und klassischer Rüstungsgüter wird zum entscheidenden Kriterium für die langfristige Performance im Rüstungssektor. Unternehmen wie CSG zeigen durch ihr schnelles Wachstum und die vertikale Integration von der Munition bis zu schweren Fahrzeugen, dass Agilität am Markt belohnt wird. Für Investoren bleibt das Umfeld aufgrund geopolitischer Unwägbarkeiten und der straffen Geldpolitik der Zentralbanken fordernd. "Die Konsolidierung in Europa nimmt Fahrt auf, wobei satellitengestützte Systeme das neue Schlachtfeld für Marktanteile sind", resümierten Analysten von Goldman Sachs in einer Kurzeinschätzung zum Wochenbeginn.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

DroneShield-Aktie sackt trotz Umsatzboom ab - Sinkende Sales-Pipeline belastet

Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

