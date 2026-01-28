Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
28.01.2026 19:58:51

Continental
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Mit größeren Änderungen der Marktschätzungen für den Reifenhersteller sollte man nicht rechnen, schrieb Akshat Kacker am Mittwoch nach der Telefonrunde von Continental mit Analysten angesichts der bevorstehenden Geschäftszahlen./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 17:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 17:43 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Overweight
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
74.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
59.84 CHF 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
66.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Akshat Kacker 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse