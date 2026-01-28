Continental Aktie 327800 / DE0005439004
59.84CHF
-0.30CHF
-0.50 %
17:30:00
SWX
28.01.2026 19:58:51
Continental Overweight
Continental
61.31 CHF -0.42%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Mit größeren Änderungen der Marktschätzungen für den Reifenhersteller sollte man nicht rechnen, schrieb Akshat Kacker am Mittwoch nach der Telefonrunde von Continental mit Analysten angesichts der bevorstehenden Geschäftszahlen./rob/ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 17:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 17:43 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
