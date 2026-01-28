Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

176.76
CHF
-6.43
CHF
-3.51 %
18:00:03
BRXC
28.01.2026 19:59:51

Airbus SE Outperform

Airbus
176.76 CHF -3.51%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Die jüngst negative Kursreaktion auf vorsichtige Äußerungen von Airbus in der Telefonrunde mit Analysten vor den Quartalszahlen des Flugzeugherstellers sei übertrieben gewesen, schrieb Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 12:51 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 12:51 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
235.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
196.24 € 		Abst. Kursziel*:
19.75%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
195.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.14%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Airbus SE

