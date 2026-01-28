Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Eni Aktie 1252314 / IT0003132476

15.68
CHF
0.15
CHF
0.99 %
15:02:12
BRXC
28.01.2026

Eni Buy

Eni
15.68 CHF 0.99%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Eni in einem Ausblick auf das vierte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Analyst Mark Wilson senkte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Nettogewinn und den bereinigten Betriebsgewinn und liegt nun unter dem Konsens. Das Wachstum im vorgelagerten, durch die Strategie des Ölkonzerns getriebenen Geschäft (Upstream) dürfte im Quartalsvergleich von den Preisen konterkariert worden sein, schrieb er. Im nachgelagerten Geschäft (Downstream) dürfte sich der Bereich Raffination & Chemie im Vergleich zum Vorquartal zudem weitgehend gleich entwickelt haben, anstatt sich zu verbessern./ck/rob/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 04:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 04:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
19.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
16.98 € 		Abst. Kursziel*:
14.85%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
17.09 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.09%
Analyst Name::
Mark Wilson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse