FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat LVMH von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert je Aktie von 640 auf 650 Euro angehoben. Das vierte Quartal des Luxuskonzerns sei weitestgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Katharina Schmenger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Kursrückgang sei übertrieben und eröffne eine Einstiegsgelegenheit./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 16:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 16:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

