LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
505.81CHF
-37.83CHF
-6.96 %
18:00:02
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
28.01.2026 19:03:57
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
505.81 CHF -6.96%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat LVMH von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert je Aktie von 640 auf 650 Euro angehoben. Das vierte Quartal des Luxuskonzerns sei weitestgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Katharina Schmenger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Kursrückgang sei übertrieben und eröffne eine Einstiegsgelegenheit./rob/ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 16:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 16:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Kaufen
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
650.00 €
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
543.40 €
|
Abst. Kursziel*:
19.62%
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
544.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.49%
|
Analyst Name::
Katharina Schmenger
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
17:58
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
15:58