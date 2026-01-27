ASML NV 1099.24 CHF -1.88% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für ASML nach Quartalszahlen und einem Ausblick von 875 auf 1285 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Halten" belassen. Der Ausrüster für die Halbleiterproduzenten habe 2025 einen starken Endspurt hingelegt, schrieb Ingo Wermann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. ASML habe zahlreiche Rekorde aufgestellt und einen sehr guten Ausblick gegeben./bek/rob/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 15:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 15:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



