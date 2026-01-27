ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
1’099.25CHF
-21.01CHF
-1.88 %
18:00:01
BRXC
28.01.2026 16:14:42
ASML NV Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für ASML nach Quartalszahlen und einem Ausblick von 875 auf 1285 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Halten" belassen. Der Ausrüster für die Halbleiterproduzenten habe 2025 einen starken Endspurt hingelegt, schrieb Ingo Wermann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. ASML habe zahlreiche Rekorde aufgestellt und einen sehr guten Ausblick gegeben./bek/rob/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 15:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 15:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Halten
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
1’185.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
1’185.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ingo Wermann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
