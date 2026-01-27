Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’024 -1.5%  SPI 18’035 -1.4%  Dow 49’021 0.0%  DAX 24’844 -0.2%  Euro 0.9188 0.2%  EStoxx50 5’942 -0.9%  Gold 5’303 2.4%  Bitcoin 69’000 1.4%  Dollar 0.7694 1.0%  Öl 68.0 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156UBS24476758NVIDIA994529Novartis1200526Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Lonza1384101Logitech2575132
Top News
Ausblick: Microsoft stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Erster staatlicher Stablecoin startet im US-Bundesstaat Wyoming
OHB-Aktie verwirrt: Milliardenprojekt mit Rheinmetall - Anleger staunen über grosse Kursdiskrepanzen
Idorsia-Aktie gibt schlussendlich nach: Lizenzvereinbarung für Quviviq in Lateinamerika abgeschlossen
Lonza-Aktie rutscht letztlich auf rotes Terrain: Pharmazulieferer kehrt 2025 auf Wachstumskurs zurück
Suche...
Plus500 Depot

ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

1’099.25
CHF
-21.01
CHF
-1.88 %
18:00:01
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.01.2026 16:14:42

ASML NV Halten

ASML NV
1099.24 CHF -1.88%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für ASML nach Quartalszahlen und einem Ausblick von 875 auf 1285 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Halten" belassen. Der Ausrüster für die Halbleiterproduzenten habe 2025 einen starken Endspurt hingelegt, schrieb Ingo Wermann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. ASML habe zahlreiche Rekorde aufgestellt und einen sehr guten Ausblick gegeben./bek/rob/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 15:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 15:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf ASML NV

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender ASML NV-Kurs >5 >10 >15
Fallender ASML NV-Kurs >5
Zusammenfassung: ASML NV Halten
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
1’185.00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
1’185.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ingo Wermann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ASML NV

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?