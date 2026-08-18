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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für H&M nach Quartalzahlen mit einem Kursziel von 168 schwedischen Kronen auf "Neutral" belassen. Die Textilkette entwickle sich robust und mache operativ Fortschritte bei Kostenkontrolle und Lagerbestandsmanagement, schrieb Sreedhar Mahamkali am Dienstag. Allerdings brauch es immer noch eine Trendwende beim Umsatz./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 10:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.