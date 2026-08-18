Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
15.24CHF
0.38CHF
2.56 %
18.08.2026
BRXC
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19.08.2026 07:17:49
HennesMauritz AB (HM, H&M) Neutral
Hennes & Mauritz AB
15.24 CHF 2.56%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für H&M nach Quartalzahlen mit einem Kursziel von 168 schwedischen Kronen auf "Neutral" belassen. Die Textilkette entwickle sich robust und mache operativ Fortschritte bei Kostenkontrolle und Lagerbestandsmanagement, schrieb Sreedhar Mahamkali am Dienstag. Allerdings brauch es immer noch eine Trendwende beim Umsatz./mis/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 10:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Neutral
|
Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
168.00 SEK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
16.12 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
179.70 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sreedhar Mahamkali
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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