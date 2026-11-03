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Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270

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03.11.2026
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03.11.2026 22:38:53

HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight

Hennes & Mauritz AB
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat H&M auf "Underweight" mit einem Kursziel von 114 schwedischen Kronen belassen. Bei einer Analystenveranstaltung habe der Textilkonzern mehr Einblick in die anhaltenden internen Veränderungen seit der Amtsübernahme von Konzernchef Daniel Erver Anfang 2024 gegeben, schrieb Georgina Johanan in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Sie verwies auf Fortschritte bei den Margen. Die Umsatzentwicklung dürfte indes auch das Management weiterhin für enttäuschend halten./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 21:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 21:10 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Underweight
Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
114.00 SEK
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
177.40 SEK 		Abst. Kursziel*:
-35.74%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
177.40 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
-35.74%
Analyst Name::
Georgina Johanan 		KGV*:
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03.11.26 Hennes & Mauritz AB Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
29.09.26 Hennes & Mauritz AB Neutral UBS AG
28.09.26 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
25.09.26 Hennes & Mauritz AB Hold Deutsche Bank AG
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