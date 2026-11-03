NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat H&M auf "Underweight" mit einem Kursziel von 114 schwedischen Kronen belassen. Bei einer Analystenveranstaltung habe der Textilkonzern mehr Einblick in die anhaltenden internen Veränderungen seit der Amtsübernahme von Konzernchef Daniel Erver Anfang 2024 gegeben, schrieb Georgina Johanan in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Sie verwies auf Fortschritte bei den Margen. Die Umsatzentwicklung dürfte indes auch das Management weiterhin für enttäuschend halten./rob/gl/he;