Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
61.92CHF
-2.46CHF
-3.82 %
11.03.2026
SWX
12.03.2026 07:26:06
Henkel vz Underweight
Henkel vz.
63.23 CHF -1.72%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Wegen der Profitabilität und Wechselkurseinflüssen senkte Analystin Celine Pannuti am Mittwochabend im Nachgang der Bilanz ihre Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2026 um zwei Prozent./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 23:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Underweight
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
65.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
70.34 €
|
Abst. Kursziel*:
-7.59%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
69.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.09%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
