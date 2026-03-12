Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
12.03.2026 10:47:44

Henkel vz Buy

Henkel vz.
63.97 CHF -0.57%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Henkel von 82 auf 77 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien seien nach dem schwachen Ausblick - gerade für das erste Quartal - auf das Niveau vom Jahresbeginn gefallen, schrieb Tom Sykes in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar mit dem Titel "Value im Nebel". Die Anleger sorgten sich aktuell besonders um die 5 Prozent Geschäftsanteil in Nahost, aber auch die restlichen 95 Prozent. Die Aktienbewertung preise allerdings bereits zweistellig sinkende Ergebniserwartungen und einen Ölpreis von 100 Dollar ein./ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

