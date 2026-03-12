FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Henkel von 82 auf 77 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien seien nach dem schwachen Ausblick - gerade für das erste Quartal - auf das Niveau vom Jahresbeginn gefallen, schrieb Tom Sykes in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar mit dem Titel "Value im Nebel". Die Anleger sorgten sich aktuell besonders um die 5 Prozent Geschäftsanteil in Nahost, aber auch die restlichen 95 Prozent. Die Aktienbewertung preise allerdings bereits zweistellig sinkende Ergebniserwartungen und einen Ölpreis von 100 Dollar ein./ag;