USD Coin: So viel wäre ein Investment von vor 5 Jahren heute wert
Bei einem frühen USD Coin-Engagement müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
USD Coin kostete gestern vor 5 Jahren 1.000 USD. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in USDC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 999.97 USD Coin. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’000.24 USD, da sich der Wert von USD Coin am 11.03.2026 auf 1.000 USD belief. Damit wäre das Investment 0.02 Prozent mehr wert.
Das 52-Wochen-Tief von USDC liegt derzeit bei 0.9992 USD und wurde am 03.06.2025 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte USD Coin am 14.11.2025 bei 1.000 USD.
Redaktion finanzen.net
