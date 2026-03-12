Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’841 -0.9%  SPI 17’921 -0.2%  Dow 46’757 -1.4%  DAX 23’590 -0.2%  Euro 0.9046 0.3%  EStoxx50 5’749 -0.8%  Gold 5’088 -1.4%  Bitcoin 54’908 0.0%  Dollar 0.7859 0.6%  Öl 101.1 8.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Sandoz124359842Partners Group2460882Novartis1200526Richemont21048333SAP345952VAT31186490Logitech2575132
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KI-Chip-Wettrennen: So sieht ein UBS-Analyst die Aktien von NVIDIA, Micron und AMD
Uber-Aktie schwächer: Robotaxi-Pakt mit Amazons Zoox
Goldmans Ölprognose: Steigt der Ölpreis auf 150 US-Dollar?
PayPay-Aktie mit Kurssprung: SoftBank-Fintech glänzt bei NASDAQ-Debüt
Hims & Hers-Aktie kann nach Novo-Nordisk-Einigung nicht weiter steigen
Suche...
Krypto-Investition im Blick 12.03.2026 19:43:08

USD Coin: So viel wäre ein Investment von vor 5 Jahren heute wert

USD Coin: So viel wäre ein Investment von vor 5 Jahren heute wert

Bei einem frühen USD Coin-Engagement müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

USD Coin kostete gestern vor 5 Jahren 1.000 USD. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in USDC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 999.97 USD Coin. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’000.24 USD, da sich der Wert von USD Coin am 11.03.2026 auf 1.000 USD belief. Damit wäre das Investment 0.02 Prozent mehr wert.

Das 52-Wochen-Tief von USDC liegt derzeit bei 0.9992 USD und wurde am 03.06.2025 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte USD Coin am 14.11.2025 bei 1.000 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Zum BTC-USD Währungsrechner

Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com

Inside Krypto

01:11Finixio Crypto Logo Krypto Nachrichten: SEC und CFTC beenden Krypto-Kompetenz-Chaos
10.03.26Finixio Crypto Logo Bitcoin Prognose: Historischer Meilenstein – nur noch 1 Million BTC übrig
10.03.26Finixio Crypto Logo Bitcoin Prognose: Historischer Meilenstein – nur noch 1 Million BTC übrig
09.03.26Finixio Crypto Logo Krypto Nachrichten: Dieser Top-Analyst glaubt, dass Bitcoin jetzt explodiert
09.03.26Finixio Crypto Logo Krypto Nachrichten: Dieser Top-Analyst glaubt, dass Bitcoin jetzt explodiert
07.03.26Finixio Crypto Logo Ethereum unter Druck: Doch BlackRock macht Staking noch günstiger
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall