Solana: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Solana-Einstieg gewesen.
Solana notierte gestern vor 5 Jahren bei 16.00 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in SOL investiert hätte, hätte er nun 625.11 Solana. Da sich der Wert eines Coins am 11.03.2026 auf 86.66 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 54’172.32 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 441.72 Prozent zugenommen.
Bei 77.69 USD erreichte die Kryptowährung am 23.02.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 247.55 USD und wurde am 18.09.2025 erreicht.
