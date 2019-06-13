Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
96.88CHF
-3.42CHF
-3.41 %
13.06.2019
SWX
26.09.2025 10:58:02
Henkel vz Sell
Henkel vz.
67.00 CHF -2.89%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Henkel von 78 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Olivier Nicolai rechnet in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht wegen des Konsumgüterbereichs mit mauem Wachstum./ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 05:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Sell
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
73.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
69.00 €
|
Abst. Kursziel*:
5.80%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
69.28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.37%
|
Analyst Name::
Olivier Nicolai
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
24.09.25
|DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Henkel vz von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
24.09.25