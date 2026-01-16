Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
Henkel vz Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Die Übernahme von ATP Adhesive Systems könnte das Ergebnis der Düsseldorfer um etwa ein Prozent antreiben, schrieb Celine Pannuti am Freitagmittag. Henkel zeige, dass man seine starke Bilanz durchaus nutzen wolle. Man suche weitere Ziele in den Bereichen Klebstoffe und Haarpflege. Pannuti bleibt aber zurückhaltend aufgrund der Schwäche im Consumer-Geschäft./rob/ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 12:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Underweight
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
65.00 €
Rating jetzt:
Underweight
Kurs*:
71.94 €
Abst. Kursziel*:
-9.65%
Rating update:
Underweight
Kurs aktuell:
72.20 €
Abst. Kursziel aktuell:
-9.97%
Analyst Name::
Celine Pannuti
KGV*:
-
