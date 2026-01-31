Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
68.48CHF
2.22CHF
3.35 %
09:22:24
SWX
02.02.2026 07:33:41
Henkel vz Hold
Henkel vz.
68.70 CHF 1.17%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Edward Mundy trackte am Sonntag die Kursentwicklungen, Bewertungen und Veränderungen der Markterwartungen für die globale Konsumgüterbranche. Im Januar seien vor allem Brauereien und Tabakwerte gut gelaufen. Die Aktien von Spirituosenherstellern, Nahrungsmittelunternehmen und Zutatenzulieferern seien hinterhergehinkt./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 11:32 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
79.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
74.16 €
|
Abst. Kursziel*:
6.53%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
75.02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.31%
|
Analyst Name::
Edward Mundy
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|07:33
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
