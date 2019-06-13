Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Henkel vz Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Henkel von 75 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung der Aktien von "Overweight" auf "Underweight" gedreht. Analystin Celine Pannuti setzt in ihrem Ausblick auf die europäische Konsumgüterbranche für 2026 vor allem auf Tabakwerte, Brauereien, den Bereich Schönheitspflege sowie Zutatenhersteller. Besonders skeptisch sieht sie laut ihrer Einschätzung vom Dienstagabend Hersteller von Haushaltsreinigern wie Henkel, Nahrungsmittelkonzerne und weiterhin Spirituosenanbieter. Im Haushaltsreiniger-Segment befürchtet sie Preisdruck./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Underweight
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
65.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
70.14 €
|
Abst. Kursziel*:
-7.33%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
68.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.33%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
24.11.25
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
24.11.25
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
21.11.25
|EQS-PVR: Henkel AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
20.11.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
20.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX schliesst mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
20.11.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX liegt nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
20.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: DAX nachmittags im Aufwind (finanzen.ch)
|
19.11.25
|DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Henkel vz-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|06:14
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|06:14
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|27.10.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:14
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.25
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|96.88
|-3.41%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:24
|
JP Morgan Chase & Co.
Schaeffler Neutral
|07:18
|
JP Morgan Chase & Co.
Michelin Neutral
|07:13
|
JP Morgan Chase & Co.
Continental Overweight
|06:34
|
JP Morgan Chase & Co.
Daimler Truck Overweight
|06:34
|
JP Morgan Chase & Co.
Pernod Ricard Neutral
|06:33
|
JP Morgan Chase & Co.
Givaudan Neutral
|06:16
|
JP Morgan Chase & Co.
RENK Overweight