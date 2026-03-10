Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7

32.62
CHF
1.14
CHF
3.62 %
12:50:10
SWX
11.03.2026 11:52:14

HUGO BOSS Hold

HUGO BOSS
32.71 CHF 1.49%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hugo Boss mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Hold" belassen. Der Modekonzern habe im vergangenen Quartal positiv überrascht, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der aktuelle Marktkonsens für das operative Ergebnis (Ebit) 2026 liege im unteren Drittel der Unternehmenszielspanne und entspreche in etwa seiner Erwartung. Dies spiegele die anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten und das gedämpfte Konsumumfeld wider./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Hold
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
37.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
36.37 € 		Abst. Kursziel*:
1.73%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
36.32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1.87%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

