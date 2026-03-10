HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
HUGO BOSS Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hugo Boss mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Hold" belassen. Der Modekonzern habe im vergangenen Quartal positiv überrascht, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der aktuelle Marktkonsens für das operative Ergebnis (Ebit) 2026 liege im unteren Drittel der Unternehmenszielspanne und entspreche in etwa seiner Erwartung. Dies spiegele die anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten und das gedämpfte Konsumumfeld wider./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Hold
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
37.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
36.37 €
|
Abst. Kursziel*:
1.73%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
36.32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.87%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-