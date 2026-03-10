HUGO BOSS 32.71 CHF 1.49% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hugo Boss mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Hold" belassen. Der Modekonzern habe im vergangenen Quartal positiv überrascht, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der aktuelle Marktkonsens für das operative Ergebnis (Ebit) 2026 liege im unteren Drittel der Unternehmenszielspanne und entspreche in etwa seiner Erwartung. Dies spiegele die anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten und das gedämpfte Konsumumfeld wider./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 08:05 / CET





