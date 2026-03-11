HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
HelloFresh Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Hellofresh auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Daten von Barclaycard deuteten darauf hin, dass der Kochboxenversender am 18. März über ein schwaches erstes Geschäftsquartal in den USA berichten werde, schrieb Andrew Ross in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Nach den Aussagen des Unternehmens im Februar wäre aber das keine Überraschung./rob/gl/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Equal Weight
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
6.50 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
4.74 €
|
Abst. Kursziel*:
37.22%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
4.77 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.33%
|
Analyst Name::
Andrew Ross
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HelloFresh
|
10.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Ende des Dienstagshandels freundlich (finanzen.ch)
|
10.03.26
|Gewinne in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
10.03.26
|EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
10.03.26
|Handel in Frankfurt: mittags Gewinne im SDAX (finanzen.ch)
|
09.03.26
|EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
09.03.26
|EQS-CMS: HelloFresh SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
09.03.26
|EQS-CMS: HelloFresh SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
05.03.26
|Handel in Frankfurt: SDAX fällt zum Handelsende (finanzen.ch)
Analysen zu HelloFresh
|13:04
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|09.03.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
