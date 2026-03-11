Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
1’383.00CHF
-54.50CHF
-3.79 %
14:24:42
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
11.03.2026 13:02:36
Rheinmetall Overweight
Rheinmetall
1393.10 CHF -5.89%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Rheinmetall nach Zahlen mit einem Kursziel von 2175 Euro auf "Overweight" belassen. Der Rüstungskonzern habe die Erwartungen 2025 ein wenig verfehlt, während der Ausblick auf 2026 nicht so schlecht ausfalle wie befürchtet, schrieb Afonso Osorio am Mittwochmorgen. Das Ziel für den freien Barmittelzufluss erscheine sehr konservativ./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Overweight
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
2’175.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1’520.00 €
|
Abst. Kursziel*:
43.09%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1’543.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40.96%
|
Analyst Name::
Afonso Osorio
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
13:33
|Rheinmetall-Aktie sinkt dennoch: Rüstungsriese zahlt nach Gewinnsprung überraschend hohe Dividende (Dow Jones)
|
12:29
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:26
|Verluste in Europa: STOXX 50 gibt nach (finanzen.ch)
|
12:26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittwochmittag schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt am Mittag ab (finanzen.ch)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX am Mittwochmittag schwächer (finanzen.ch)
|
12:13
|Bernstein Research gibt Rheinmetall-Aktie Outperform (finanzen.ch)
|
11:49
|Goldman Sachs Group Inc. gibt Rheinmetall-Aktie Buy (finanzen.ch)
Analysen zu Rheinmetall AG
|13:02
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|11:20
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|10:54
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:01
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:55
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:02
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|11:20
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|10:54
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:01
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:55
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:02
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|11:20
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|10:54
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:01
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:55
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|11.02.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|1’379.50
|-4.03%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:30
|
DZ BANK
Lufthansa Halten
|13:20
|
Deutsche Bank AG
Inditex Buy
|13:17
|
Deutsche Bank AG
Renault Hold
|13:17
|
Barclays Capital
HOCHTIEF Equal Weight
|13:15
|
Goldman Sachs Group Inc.
Porsche vz. Neutral
|13:12
|
Goldman Sachs Group Inc.
BioNTech Buy
|13:12
|
Barclays Capital
Inditex Equal Weight