Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
66.18CHF
0.54CHF
0.82 %
11:24:15
SWX
15.01.2026 10:26:45
Henkel vz Neutral
Henkel vz.
66.62 CHF -1.00%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate des US-Konkurrenten HB Fuller lieferten negative Signale für Henkel, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag. Die Markterwartungen für das Schlussquartal könnten sich als ein wenig zu hoch erweisen./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 05:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
71.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
72.46 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.01%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
71.58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.81%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
