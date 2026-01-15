Henkel vz. 66.62 CHF -1.00% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate des US-Konkurrenten HB Fuller lieferten negative Signale für Henkel, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag. Die Markterwartungen für das Schlussquartal könnten sich als ein wenig zu hoch erweisen./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 05:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



