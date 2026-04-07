Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
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07.04.2026
SWX
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08.04.2026 07:06:02
Heidelberg Materials Buy
Heidelberg Materials
156.99 CHF -4.07%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Dem Analysten Julian Radlinger zufolge dürfte der Jahresstart schwierig gewesen sein. Dies schrieb er am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Bericht des Baustoffkonzerns für das erste Quartal./rob/ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 17:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
260.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
169.70 €
|
Abst. Kursziel*:
53.21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
184.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40.92%
|
Analyst Name::
Julian Radlinger
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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