Heidelberg Materials 156.99 CHF -4.07% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Dem Analysten Julian Radlinger zufolge dürfte der Jahresstart schwierig gewesen sein. Dies schrieb er am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Bericht des Baustoffkonzerns für das erste Quartal./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 17:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.